حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 75٪ من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالاً.

وبين أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

وأكد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج التي تنتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر الحالي والتي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أكبر من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أصغر من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مضيفاً أن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي وذلك حسب التوجيه الكريم وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، والذي يأتي امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.

وأشار الهاجري إلى أن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف ما بين الأسر بناء على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها، ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa .