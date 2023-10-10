شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 19724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 23654 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.