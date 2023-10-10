مبادرة خفض أسعار السلع.. انخفاض سعر كرتونة البيض اعتبارا من السبت المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن خفض أسعار البيض إبتداءً من السبت المقبل 25 جنيهًا، ضمن مشاركته فى مبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع الغذائية في اطار اجراءات الحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين.

وتضمنت المبادرة تخفيض سعر طبق البيض إلى 115 جنيهًا فى المزرعة، ليباع فى الأسواق بنحو 125 جنيهًا مقابل 150 جنيهًا قبل المبادرة.

يشار إلى أنه تم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25% وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.