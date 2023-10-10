شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة، الثلاثاء، إذ ساهمت مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج الصراع في الشرق الأوسط الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، بعدما تراجع 0.3% أمس الاثنين على خلفية التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً كبيراً بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ولوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس إلى أن «ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة».

وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا 0.6% مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إليس 5.8% بعدما قالت شركة «بي.دبليو.جي.آي» لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقراً إنها ستستحوذ على حصة 6% في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.

(رويترز)