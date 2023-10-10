شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاي يسجل أفضل أداء يومي في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب يومية له في تسعة شهور، الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالطاقة في ظل امتداد الإقبال على المخاطرة من وول ستريت وإقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم المتراجعة.

وارتفع نيكاي 2.43% عند 31746.53 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 18 يناير/كانون الثاني.

وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، وتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.12% عند 2312.19 نقطة، الثلاثاء، في أكبر مكاسب يومية يحققها في نحو عام.

انتعاش مؤشر الطاقة

وانتعش مؤشر شركات استكشاف الطاقة وارتفع نحو 8.5%، إثر قفزة أسعار النفط في بداية الأسبوع بعدما أثارت التطورات في الشرق الأوسط المخاوف من أن تؤدي إلى الإضرار بإمدادات النفط. وارتفع مؤشر شركات التكرير أكثر من 5%.

وكان أداء الشركات التجارية قوياً أيضاً، وقفز سهما سوجيتز وإيتوتشو أكثر من 7% ليكونا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وتراجع مؤشر أسهم شركات الخطوط الجوية 1.34 في المئة، وخسرت الخطوط الجوية اليابانية وإيه.إن.إيه هولدينجز 1.75 في المئة و0.75 في المئة على الترتيب، وكانتا من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي.

وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك ما يقرب من 0.9%، على الرغم من إعلان شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن ارتفاع في أرباحها النصف سنوية. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على مؤشر نيكاي، ارتفع 215 سهماً وتراجعت عشرة أسهم. (رويترز)