شكرا لقرائتكم خبر عن %4 نمو «جيتكس جلوبال» بمشاركة 250 جهة حكومية و6000 شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
وتنطلق النسخة 43 من «جيتكس جلوبال 2023»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم في الفترة بين 16إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع بنمو 4%، مقارنة بدورة العام 2022.
ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 250 جهة حكومية و 6000 جهة وشركة عارضة وبحضور أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي في قطاع الاتصالات والتقنية من أكثر من 180 دولة بالتوازي مع معرض «إكسباند نورث ستار»، للشركات الناشئة والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونةً وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.
وأضاف العلماء، «شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال 2023، ولا شك أن هذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا».
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يعكس»إكسباند نورث ستار«التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة. ونتطلع من خلال هذا الحدث الضخم إلى إطلاق العديد من المبادرات الجديدة بما في ذلك»إنديا سنترال«، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ ومعرضي»آسيا فاست 100«و»أفريكا فاست 100«، واللذان يعدان من أهم مبادرات الحدث التي ستجمع تحت مظلتها 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية».
وأضاف القرقاوي: «لا شك أن استضافة هذا الحدث ستمكننا من استثمار الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي من خلال توفير منصة للجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرّعات الأعمال وبين أبرز الخبراء العالميين في مختلف القطاعات والمبتكرين وشركات التكنولوجيا الناشئة».
ويوفر المعرض المستمر على مدار 5 أيام، تجربةً غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعالياتٍ مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام؛ وفعالية «جلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم. وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الحماس والترقب لمعرض جيتيكس جلوبال خلال السنوات الأخيرة.»
وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات:«نتصور مستقبلاً يعزز فيه الذكاء الاصطناعي قدرات الأفراد في جميع المهن لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم». وأضاف يزبك: «نفخر بتسليط الضوء على هذه الرؤية حيث نعرض أحدث حلولنا للذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات التجارية عبر القطاعات كافة، عدا عن دورها في إطلاق العنان للإبداع ودفع حدود الابتكار إلى آفاق جديدة».
وقال الدكتور علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: «يعد الذكاء الاصطناعي المفتاح الأساسي لإطلاق إمكانات التحول الرقمي وخلق قيمة جديدة لعملائنا وشركائنا. ونحن في هواوي نلتزم بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تحول القطاع وتساهم في تعزيز الأمن السيبراني وتحقيق أهداف الاستدامة».
وقال حسن الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات التابعة لـ G42: «سيحظى زوار منصتنا بفرصة استكشاف الابتكارات المتطورة لشركات محفظتنا في مجالات متعددة، بدءاً من مراكز البيانات والحوسبة الفائقة والخدمات الحكومية، ووصولاً إلى الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والتنقل الذكي».
وتنطلق النسخة 43 من «جيتكس جلوبال 2023»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم في الفترة بين 16إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع بنمو 4%، مقارنة بدورة العام 2022.
- عمر العلماء: زيادة عدد المشاركين شهادة على ريادة الإمارات التقنية
ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 250 جهة حكومية و 6000 جهة وشركة عارضة وبحضور أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي في قطاع الاتصالات والتقنية من أكثر من 180 دولة بالتوازي مع معرض «إكسباند نورث ستار»، للشركات الناشئة والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونةً وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.
- مستقبل التكنولوجيا
وأضاف العلماء، «شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال 2023، ولا شك أن هذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا».
- «إكسباند نورث ستار»
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يعكس»إكسباند نورث ستار«التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة. ونتطلع من خلال هذا الحدث الضخم إلى إطلاق العديد من المبادرات الجديدة بما في ذلك»إنديا سنترال«، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ ومعرضي»آسيا فاست 100«و»أفريكا فاست 100«، واللذان يعدان من أهم مبادرات الحدث التي ستجمع تحت مظلتها 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية».
وأضاف القرقاوي: «لا شك أن استضافة هذا الحدث ستمكننا من استثمار الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي من خلال توفير منصة للجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرّعات الأعمال وبين أبرز الخبراء العالميين في مختلف القطاعات والمبتكرين وشركات التكنولوجيا الناشئة».
- 250 جهة حكومية
ويوفر المعرض المستمر على مدار 5 أيام، تجربةً غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعالياتٍ مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام؛ وفعالية «جلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم. وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الحماس والترقب لمعرض جيتيكس جلوبال خلال السنوات الأخيرة.»
وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات:«نتصور مستقبلاً يعزز فيه الذكاء الاصطناعي قدرات الأفراد في جميع المهن لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم». وأضاف يزبك: «نفخر بتسليط الضوء على هذه الرؤية حيث نعرض أحدث حلولنا للذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات التجارية عبر القطاعات كافة، عدا عن دورها في إطلاق العنان للإبداع ودفع حدود الابتكار إلى آفاق جديدة».
وقال الدكتور علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: «يعد الذكاء الاصطناعي المفتاح الأساسي لإطلاق إمكانات التحول الرقمي وخلق قيمة جديدة لعملائنا وشركائنا. ونحن في هواوي نلتزم بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تحول القطاع وتساهم في تعزيز الأمن السيبراني وتحقيق أهداف الاستدامة».
- سوبر فورمولا
وقال حسن الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات التابعة لـ G42: «سيحظى زوار منصتنا بفرصة استكشاف الابتكارات المتطورة لشركات محفظتنا في مجالات متعددة، بدءاً من مراكز البيانات والحوسبة الفائقة والخدمات الحكومية، ووصولاً إلى الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والتنقل الذكي».
- مدينة مصدر