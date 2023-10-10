شكرا لقرائتكم خبر عن %4 نمو «جيتكس جلوبال» بمشاركة 250 جهة حكومية و6000 شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عمر العلماء: زيادة عدد المشاركين شهادة على ريادة الإمارات التقنية

مستقبل التكنولوجيا

«إكسباند نورث ستار»

250 جهة حكومية

سوبر فورمولا

مدينة مصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”وتنطلق النسخة 43 من «جيتكس جلوبال 2023»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم في الفترة بين 16إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع بنمو 4%، مقارنة بدورة العام 2022.ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 250 جهة حكومية و 6000 جهة وشركة عارضة وبحضور أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي في قطاع الاتصالات والتقنية من أكثر من 180 دولة بالتوازي مع معرض «إكسباند نورث ستار»، للشركات الناشئة والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونةً وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد خلال مؤتمر صحفي في دبي: «حريصون على العمل إلى جانب صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ضماناً لأن يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع. ولا ريب أن جيتكس جلوبال يشكل المنصة الأمثل والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.وبالاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، سنواصل من خلال جيتكس جلوبال دفع حدود الابتكار وتسليط الضوء على المزيد من القدرات التكنولوجية الرائدة، بما في ذلك القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتصبح بدورهاً مصدر إلهام للجميع وتسهم بتشكيل مستقبل أفضل».وأضاف العلماء، «شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال 2023، ولا شك أن هذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا».ويستضيف «إكسباند نورث ستار» أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار، حيث يتطلعون إلى حفز استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع الناشئة.وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يعكس»إكسباند نورث ستار«التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة. ونتطلع من خلال هذا الحدث الضخم إلى إطلاق العديد من المبادرات الجديدة بما في ذلك»إنديا سنترال«، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ ومعرضي»آسيا فاست 100«و»أفريكا فاست 100«، واللذان يعدان من أهم مبادرات الحدث التي ستجمع تحت مظلتها 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية».وأضاف القرقاوي: «لا شك أن استضافة هذا الحدث ستمكننا من استثمار الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي من خلال توفير منصة للجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرّعات الأعمال وبين أبرز الخبراء العالميين في مختلف القطاعات والمبتكرين وشركات التكنولوجيا الناشئة».ويشهد «جيتكس جلوبال 2023» أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.ويوفر المعرض المستمر على مدار 5 أيام، تجربةً غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعالياتٍ مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام؛ وفعالية «جلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم. وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الحماس والترقب لمعرض جيتيكس جلوبال خلال السنوات الأخيرة.»وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات:«نتصور مستقبلاً يعزز فيه الذكاء الاصطناعي قدرات الأفراد في جميع المهن لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم». وأضاف يزبك: «نفخر بتسليط الضوء على هذه الرؤية حيث نعرض أحدث حلولنا للذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات التجارية عبر القطاعات كافة، عدا عن دورها في إطلاق العنان للإبداع ودفع حدود الابتكار إلى آفاق جديدة».وقال الدكتور علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: «يعد الذكاء الاصطناعي المفتاح الأساسي لإطلاق إمكانات التحول الرقمي وخلق قيمة جديدة لعملائنا وشركائنا. ونحن في هواوي نلتزم بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تحول القطاع وتساهم في تعزيز الأمن السيبراني وتحقيق أهداف الاستدامة».قال الدكتور توم مكارثي، المدير التنفيذي في «أسباير»: "يسعدنا كشف النقاب عن طراز سيارة السباق ذاتية القيادة في معرض جيتكس جلوبال، والتي تم صنعها على أساس سيارة السوبر فورمولا لشركة دالارا الإيطالية المشهورة وتم تزويد السيارة بمجموعة التحكم الذاتي، مما يتيح لها التفاعل مع بيئتها والسباق بشكل مستقل ضمن حلبة مرسى ياس في أبوظبي. ويشكل دوري أبوظبي (A2RL) علامةً فارقة مهمة في سجل أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، حيث يمهد الطريق أمام الابتكارات الثورية في مجال التنقل من خلال الرياضات الخطرة". ومن جهة أخرى، تعود شركة «G42» في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، إلى معرض «جيتكس جلوبال 2023» للمشاركة في الحوار الديناميكي حول تقنية الذكاء الاصطناعي تحت شعار «الخيال في العمل».وقال حسن الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات التابعة لـ G42: «سيحظى زوار منصتنا بفرصة استكشاف الابتكارات المتطورة لشركات محفظتنا في مجالات متعددة، بدءاً من مراكز البيانات والحوسبة الفائقة والخدمات الحكومية، ووصولاً إلى الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والتنقل الذكي».قال محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر: «سنسلط الضوء في جيتكس على العديد من الابتكارات، بما في ذلك المباني الثلاثة المتطورة صفرية الطاقة التي نعمل على إنشائها حالياً، بالإضافة إلى بعض حلول التغير المناخي التي ابتكرتها الشركات الناشئة في مدينة مصدر».