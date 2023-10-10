شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يلتقي أمين عام «أوبك» ويؤكد الدور المحوري للمنظمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة «أوبك» من خلال سعيها الدائم لتحقيق استقرار أسعار النفط في العالم، مشدداً على ضرورة توحيد السياسات البترولية والتصدي للتقلبات الكثيرة التي تحدث نتيجة الظروف والتداعيات السياسية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في قصر الرميلة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

بدوره، أكد الغيص على الدور الايجابي الذي تقوم به الإمارات في دعم عمل منظمة «أوبك»، منوهاً بالحضور اللافت لإمارة الفجيرة ومشيداً بمينائها العملاق وخزاناتها الكبيرة ودورها الكبير في عملية استيراد وتصدير النفط العالمي.

حضر اللقاء، محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، وسالم الأفخم مدير عام منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. (وام)