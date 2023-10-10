شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تنجح في تجارب تقنية «الجيل الخامس المتقدم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجحت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات في تحقيق إنجاز لافت في مسار تطوير تقنيات وخدمات الاتصال في الدولة، مسجلة سرعات بلغت 10 جيجابايت في الثانية، ضمن النطاق الترددي 6 جيجا هرتز، خلال التجارب المشتركة لتقنية الجيل الخامس المتقدم، وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات تجميع نواقل متعددة لموجات شبكة الجيل الخامس.

وتمثّل تجارب الجيل الخامس المتقدم التي أجرتها «دو»، بالتعاون مع الهيئة، خطوة في غاية الأهمية نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي في الإمارات. وسلّطت الشركة، من خلال تسجيل هذه السرعات الفائقة عبر النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، الضوء على الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها هذا الطيف الترددي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، والذي سيسهم في ضمان مستقبل أكثر اتصالاً وبسرعات فائقة عبر مختلف المجالات.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «يعكس نجاحنا في تسجيل سرعات بلغت 10 جيجابايت في الثانية في مشروع تجارب تقنية الجيل الخامس المتقدم، التزامنا الثابت والمستمر بفتح آفاق جديدة من الفرص والإمكانات في عالم الاتصالات لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. ويمثل الإنجاز الجديد دليلاً على جهودنا الحثيثة والمستمرة لاستكشاف القدرات والإمكانات، التي يمتاز بها الطيف الترددي 6 جيجا هرتز، بما يساهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات ومختلف القطاعات الأخرى».

وتواصل الشركة ريادة مسار التحول التكنولوجي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول، التي تتميز بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية على مستوى الشبكة والبنية التحتية الرقمية، بما يضمن تمكين عملائها على امتداد دولة الإمارات من الحصول على تجارب استثنائية في عالم الاتصالات.