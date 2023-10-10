شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا خامس شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تعزيز العلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياضكشفت الإمارات وجورجيا، الثلاثاء، تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، والتي تؤسس لحقبة جديدة من علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر تكاملاً بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي في دبي، الثلاثاء، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، وليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، على تعزيز التعاون وتعميق العلاقات.وكان الزيودي، ودافيتاشفيلي أعلنا في تبليسي، إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي تؤسس لحقبة جديدة من علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر تكاملاً بين البلدين.وقال الزيودي، خلال التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا في دبي اليوم، أن رصيد الاستثمارات الاماراتية في جورجيا وصل إلى مليار دولار في قطاعات مهمة وخاصة السياحة.وتوقع الزيودي أن يبلغ عدد الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة 6 اتفاقيات قبل نهاية 2023 من جهته، قال محمد جمعة الكيت، مساعد وزير الاقتصاد لشؤون التجارة، إن المفاوضات للخروج بالاتفاقية الاقتصادية المشتركة استغرقت 6 شهور، وهي تشمل قطاعات عديدة.وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.وتأتي الاتفاقية ترجمة للتقدم السريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وجورجيا؛ ففي عام 2022، بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 468 مليون دولار، وهو ما يمثل نمواً قياسياً بنسبة 110 في المائة مقارنة بعام 2021.وتشكّل دولة الإمارات الآن أكثر من 63 بالمائة من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، في حين أن استثمارات الدولة في جورجيا تشكّل ما نسبته 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل دولة الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا.يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.