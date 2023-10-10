شكرا لقرائتكم خبر عن 12 % نمو في سجلات نشاط تصميم البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث 2023.

وتضمنت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، حيث بلغت 9,072 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8,070 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5,500 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 1,884 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 998 سجل تجاري، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجل تجاري، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجل تجاري.