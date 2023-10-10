شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 10.640 نقطة، وبتداولات بلغت 4.887 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 218.604 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.943 تريليون ريال.

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انخفاض أسهم 150 شركة

انحفضت أسهم 150 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت أسهم 67 شركة، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ثمار، وبوبا العربية، والرياض، وبدجت السعودية، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، ومسك، والصقر للتأمين، والإنماء طوكيو، والخزف السعودي، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 22.278 نقطة، وبتداولات بلغت 17.196 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 574.620 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.359 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.