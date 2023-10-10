“التجارة” : 21% نمو في سجلات نشاط حلول التقنية المالية بنهاية الربع الثالث 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفادت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 21% في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية بنهاية الربع الثالث 2023.

وبينت الوزارة في ثنايا النشرة، أن السجلات التجارية لنشاط حلول التقنية المالية بلغت 2,831 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 2,329 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية بواقع 1,707 سجلات تجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 588 سجلًا تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية 297 سجلًا تجاريًا، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 84 سجلًا تجاريًا، ثم منطقة القصيم بواقع 44 سجلًا تجاريًا.