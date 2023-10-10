شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» و«فيزا» يجددان شراكة لـ 7 أعوام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية، وضيف الاتحاد، التابع للاتحاد للطيران، اتفاقهما الحصري للعلامة التجارية المشتركة في الإمارات لمدة 7 سنوات. وتتيح هذه الشراكة لبرنامج ضيف الاتحاد مواصلة تطوير بطاقات العلامات التجارية المشتركة الخاصة به مع الشركاء الماليين الرئيسيين في الإمارات، وتعزيز الابتكار في نظام الدفع. ومع استمرار اتجاهات السفر العالمية والإماراتية في الارتفاع، ستوفر هذه الشراكة لعملاء ضيف الاتحاد مزايا إضافية تتضمن وسيلة دفع آمنة مع مزايا كسب الأميال ومكافآت مختلفة مثل زيارة صالات الانتظار في المطارات العالمية. كما يستفيد حاملو البطاقة من خدمات مميزة منها المساعد الخاص والتأمين وغيرها. وتكمل هذه الشراكة رحلة النمو الحالية للاتحاد للطيران حيث تواصل الشركة توسيع شبكة وجهاتها العالمية، ما يوفر لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد خيارات أكبر للوجهات عند إنفاق مكافآتهم.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «مع أكثر من 9 ملايين عضو على مستوى العالم، يقدم برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا وضيوفنا تجربة سفر ونمط حياة مجزية للغاية. كوننا علامتين تجاريتين عالميتين موثوقتين، وفخورون بتجديد شراكتنا الحصرية مع فيزا، ما يمنحنا المزيد من القدرة على تعزيز وتحسين برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا في الإمارات سواء محلياً أم أثناء سفرهم حول العالم مع الاتحاد للطيران، ما يمثّل مجموعة مثيرة من المزايا، التي نضيفها إلى خدماتنا في إطار تعزيز مكانة برنامج ضيف الاتحاد كبرنامج ولاء رائد في مختلف أنحاء العالم».

فيما قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لشركة فيزا ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: «لا تعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة فيزا كشركة رائدة عالمياً في العلامات التجارية المشتركة لشركات الطيران فحسب، بل تعزز أيضاً قدرتنا على توفير قيمة استثنائية للمستهلكين في الإمارات. وقريباً، سيتمكن حاملو بطاقات فيزا ضيف الاتحاد من الاستمتاع بمنتجات ومزايا الدفع الجديدة المريحة والآمنة لدى أكثر من 100 مليون متجر لدينا حول العالم. ويسعدنا تجديد شراكتنا مع برنامج ضيف الاتحاد لمدة سبع سنوات أخرى، ونتطلع إلى تقديم المزيد من القيمة لعملائنا وضيوف الاتحاد، مع استمرار شركة الطيران وبرنامج الولاء الخاص بها بالتطور والنمو».