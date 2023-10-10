شكرا لقرائتكم خبر عن تعلن منصة تبادل العملات الرقمية التركية "Bitay" عن توسعها في دولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت منصة تبادل العملات الرقمية البارزة في تركيا "Bitay.com" أولى عملياتها على الصعيد العالمي في عام 2021، ومن ثم توسعت الآن لتشمل سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت أبرز منصة لتبادل العملات الرقمية في تركيا، "Bitay.com"، والتي تأسست في عام 2018، في تقديم خدماتها لمستثمري العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمنح منصة التبادل المستثمرين في العملات الرقمية القدرة على التداول في أكثر من 850 زوجاً من العملات الرقمية، وأكثر من 350 عملة رقمية، وذلك باستخدام أكثر من 20 عملة محلية مختلفة، ما يوسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 200 دولة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل ثلاث دول في مؤشر اعتماد العملات الرقمية الصادر عن شركة Henley & Partners، ما يشير إلى ارتفاع مستويات اعتماد العملات الرقمية. تتقدم المنطقة بثبات وثقة نحو أن تصبح مركزاً عالمياً للعملات الرقمية، ويُعزى ذلك للتشريعات التقدمية التي تم إصدارها العام الماضي.

الاستثمار في نظام العملات الرقمية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة

صرح نيازي يلماز، المدير العام لشركة Bitay قائلاً: "لقد اكتملت مرحلة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية إلى حدٍ كبير، ونحن الآن نتمتع بامتلاك مجموعة من المنتجات التي يطلبها مستثمرو العملات الرقمية من شركتنا".

لقد تخطت Bitay.com كونها مجرد منصة لتبادل العملات الرقمية. تحتوي محفظة العملات الرمزية من Bitay على مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية، والتي تم إعدادها من قبل خبراء الشركة ذاتها لأولئك الذين يسعون لتنويع استثماراتهم في عالم العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك برنامج الولاء الخاص بـ+ Bitay الاستثمار في العملات الرقمية بدون دفع أية عمولات، ما يعد بذاته مصدراً للدخل، علاوةً على إمكانية الحصول على عوائد من الأسهم تصل إلى 10% في نفس الوقت. تقدم حافظة Bitay خصوصية شخصية عالية المستوى بفضل عضويتها التابعة لسياسة عدم تحرير المعاملات الرقمية، والتي تتبع منهجية التحقق التقليدي من المعاملات (non-KYC) وكذلك زيادة في شفافية معاملات البيع خارج السوق (OTC)، علاوةً على توفير خدمة تخزين الأصول عالية الأمان، بالإضافة إلى فرصة للتبادل والتحويل (SWAP وBRIDGE) لأكثر من 350 من الأصول الرقمية، والكثير من الخدمات الأخرى...

تمنح Bitay المستثمرين بالعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة التداول باستخدام عملة Bitay Coin، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة تزيد على 230% في ظل الظروف الصعبة في السوق.

حملات حصرية مخصصة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة

عبّر مدير التسويق في Bitay، بونيامين تورغوت، مُسلّطًا الضوء على الأداء اللافت لعملة Bitay Coin مقارنةً بالعملات الورقية والعملات الرمزية للشركات العالمية المشهورة والعديد من منصات تبادل الأسهم منذ بداية العام، عبر عن رأيه قائلاً: "تماشياً مع نهجنا الموجّه نحو المجتمع، فإننا نقدم 50 عملة Bitay Coin إلى جميع المستثمرين في دولة الإمارات العريية المتحدة والذين ينضمون إلى Bitay.

وفي إضافةٍ أخرى، استطرد تورغوت: "تكريماً للذكرى الأولى لعملة Bitay Coin، وتأكيداً على دخولنا إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أطلقنا حملة 'المبيعات الثانية المميزة' لفترة محدودة، كما يمكن للمستثمرين في المنطقة الحصول على عملة Bitay Coin بتخفيض يصل إلى 25 في المائة عن سعر السوق، والاستفادة من عائد يصل إلى 30 في المائة على استثماراتهم في عملة USDT."

جهة الاتصال: Bünyamin Turgut - [email protected]