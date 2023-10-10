شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتحكيم» يطور تسوية المنازعات بإطلاق قواعد الوساطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

السرية: نصت قواعد الوساطة للمركز على إعطاء الأولوية للسرية، ما يجعلها خياراً مثالياً لتسوية المنازعات بين الشركات.

خدمات الوساطة المتخصصة: تحصل الشركات على حلول مصممة بشكل خاص لتناسب التحديات التي تواجهها في القطاعات التجارية المختلفة.

الاعتراف الدولي: إن الاعتراف الدولي وخاصة اتفاقية سنغافورة، يؤكد على الأهمية المتزايدة للوساطة.

ريادة الإمارات: تعد قواعد الوساطة للمركز تطوراً جديداً في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات داخل الإمارات.

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي قواعد الوساطة، والتي تم استحداثها لأول مرة، ما يوفر حلولاً متطورة للمنازعات في الأعمال. وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لالتزام المركز بتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وتساهم في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً لفض المنازعات.قالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي للمركز: «تشكل الوساطة وسيلة لفض المنازعات متجذرة في العديد من الثقافات، ويمثل إدخال قواعد الوساطة هذه علامة فارقة في نمونا المؤسسي وتصميمنا على دمج التقاليد العريقة مع الأساليب الحديثة. نحن نهدف إلى الريادة والقيادة، ما يضمن تزامن خدماتنا مع عالم الأعمال سريع التطوير».توفر قواعد الوساطة للمركز ضمانات للسرية وإجراءات زمنية محددة لتنفيذ الاتفاقات. كما سيتيح المركز وجود وسطاء متخصصين في قطاعات اقتصادية متنوعة، لضمان تلبية احتياجات الأطراف بشكل فعال.على الصعيد العالمي، تستمر الوساطة باكتساب اهتمام متزايد كآلية لحل المنازعات التجارية. حيث تسلط أحدث البيانات الضوء على زيادة كبيرة في المنازعات التجارية التي يتم تسويتها من خلال الوساطة. ومع الاعتراف الدولي بالوساطة من خلال اتفاقيات دولية مثل اتفاقية سنغافورة، يتم التأكيد بشكل أكبر على قيمة وفاعلية هذه الآلية لحل المنازعات. وقد بلغت نسبة نجاح تسوية المنازعات من خلال الوساطة المعلن عنها في الولايات المتحدة حوالي 70%، كما وفرت هذه الآلية مبالغ كبيرة للشركات في المملكة المتحدة.وتم الإعلان الرسمي عن قواعد الوساطة الجديدة في حدث رسمي تضمن حلقة نقاشية أدارتها جيما نمر، الرئيس التنفيذي لشركة «فالكون آند أسوسيتس»، ومشاركة غراهام لوفيت عضو مجلس إدارة المركز، وممثل شركة «أكين غمب ستراوس هياور»، ومحمد السويدي عضو محكمة التحكيم في المركز وشريك إداري في شركة السويدي وشركاه المحدودة، ووولف فون كومبرج عضو اللجنة الاستشارية للمركز ووسيط محكم مستقل لدى أربيترا إنترناشيونال.