شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري» توظف 360 إماراتياً في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توظيف أكثر من 360 من الكوادر الوطنية الإماراتية منذ بداية العام، ما يرفع نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 13.3% من إجمالي الموظفين. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لالتزام المجموعة الراسخ بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور المواهب الإماراتية في القطاع الخاص.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات وقدرات مواهب كوادرنا الوطنية. كما أن التزامنا بأجندة التوطين يعكس إيماننا الصادق بأهمية صقل الخبرات المحلية والمساهمة في دعم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويتمتع كل موظف إماراتي في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بمهارات فريدة تثري ثقافتنا المؤسسية وتعزز مكانتنا في السوق».