شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «أوبك» يدعو لمشاركة قطاع الطاقة في «كوب 28» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، الثلاثاء: «إنه ينبغي على قطاع الطاقة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المزمع عقده في الإمارات»، مؤكداً أن «المنظمة ستشارك فيه».

وقال الغيص خلال منتدى لأسواق الطاقة في الفجيرة: «آمل أن تكون جميع الأصوات على الطاولة في مؤتمر كوب28»، مضيفا أن «أي شخص يعمل في مجال الطاقة ويهتم بالعمل المناخي يجب أن يشارك».

وقال:«قطاع النفط سيكون في المؤتمر وسنكون هناك». (رويترز)