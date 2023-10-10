شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تباطؤ التضخم الأساسي إلى 39.7% في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن التضخم الأساسي تباطأ في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7%، مقابل 40.4% في أغسطس.

وأعلن البنك المركزي في بيان أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أكتوبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدل بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.6% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38% في سبتمبر 2023، مقابل 37.4% في أغسطس 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 0.3% في أغسطس 2023.