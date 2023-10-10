شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية.. والبورصة المصرية تعزز مكاسبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، حيث كسب مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» 0.61% الارتفاع إلى 10640.06 نقطة، من خلال تداول 218.6 مليون سهم، بقيمة 4.88 مليار ريال. بينما تراجع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.65% إلى 22278.01 نقطة.

الكويت

إلى ذلك، ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.33% إلى 6651.46 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 158.3 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.02% إلى 5512.50 نقطة، من خلال تداول 93.9 مليون سهم عبر 4440 صفقة نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.43% إلى 7267.29 نقطة، من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 5411 صفقة بقيمة 23.7 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0.38% إلى 5432.79 نقطة، من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 3459 صفقة نقدية بقيمة 8.3 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.07% إلى 1,942.83 نقطة، من خلال تداول 457873 سهم بقيمة 99415.32 دينار بحريني.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.16% إلى9,851 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 517 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.35% إلى 4768.28 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.869 مليون ريال عُماني.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.62% إلى 19724 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.58% إلى 3668 نقطة، وكسب مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.76% إلى 5464 نقطة.