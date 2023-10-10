شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بيبسي» الفصلية تفوق التوقعات وترتفع 14% إلى 3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بيبسيكو» الثلاثاء، عن أرباح وإيرادات فصلية فاقت توقعات المحللين ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وكشفت عن تسجيلها صافي دخل في الربع الثالث قدره 3.1 مليار دولار، أو 2.24 دولار للسهم الواحد، بنمو 14.4%، مقارنة مع 2.7 مليار دولار، أو 1.95 دولار للسهم الواحد، في الربع السابق. وباستثناء البنود، حققت الشركة ربحاً قدره 2.25 دولار للسهم الواحد.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 6.7% إلى 23.45 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات العضوية للشركة، والتي تستثني عمليات الاستحواذ والتصفية، بنسبة 8.8% في هذا الربع.

توقعات 2023

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، تتوقع بيبسي الآن نمواً ثابتاً في أرباح العملة لكل سهم بنسبة 13%، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 12%.

لكن حجم شركة بيبسيكو، الذي يستثني التسعير وتغييرات العملة، انخفض مرة أخرى في هذا الربع. وأدى ارتفاع أسعار شركة بيبسي للتخفيف من التضخم إلى إضعاف الطلب على منتجاتها.

وسجلت وحدة المشروبات في أمريكا الشمالية التابعة لشركة بيبسي انخفاضاً في الحجم بنسبة 6%. ومع ذلك، كانت هناك بعض النقاط المضيئة. على سبيل المثال، شهدت شركة جاتوريد نمواً في الإيرادات برقم مزدوج. وتخطط الشركة أيضاً لإعادة إطلاق «مونتن ديو»، وهي النكهة المفضلة لدى المعجبين والمتوافرة فقط في «تاكو بيل».

وكان أداء أقسام الأغذية في أمريكا الشمالية بالشركة أفضل من أداء وحدة المشروبات. وارتفع حجم تداول «كويكر فودز» في أمريكا الشمالية بنسبة 1%، بينما كان حجم تداول «فريتو لاي» في أمريكا الشمالية ثابتاً.

وقال المسؤولون التنفيذيون في تصريحات معدة مسبقاً: «إن العلامات التجارية لشركة كويكر فودز اكتسبت أيضاً حصة سوقية في الفئات الرئيسية، مثل خليط الفطائر والشراب».

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1% في تداول ما قبل السوق. (وكالات)