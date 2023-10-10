شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: تعيين مراجع حسابات.. ورفض أعمال وعقود مع شركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد أمس الإثنين بمقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، إذ عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31-3-2023م ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2023م، وعدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بعد مناقشته.

نتائج الجمعية

أضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه PKF) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-03-2024م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2025م. وتحديد أتعابه.

وبحسب الشركة شملت النتائج: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تمويل لخطاب ضمان صادر من الشركة نيابة عن شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 83,950 ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

وشملت النتائج: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن فاتورة تقديم خدمات إعلانية وإدارية من قبل شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع لصالح شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بمبلغ 115,245 ريال.

وأوضحت الشركة أن النتائج تضمنت: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تمويل لإصدار خطاب ضمان صادر من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نيابة عن شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 293,653 ريال.

ووفقا للشركة تضمنت النتائج: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تمويل لإصدار خطاب ضمان صادر من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نيابة عن شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 98,498 ريال.

وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن دفعة من التمويل الممنوح من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 5,000 ريال.

وشملت النتائج: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تحويل لإصدار شيكات مصرفية من قبل شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع نيابة عن شركة تهامة للتعليم (شركة تابعة) بمبلغ 1,647,900 ريال.

ومن ضمن النتائج: عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن رصيد التمويل الممنوح من قبل شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع كما في 31 مارس 2023م، (عمليات منذ 2021 سابقة لدخول عضو مجلس الإدارة للمجلس ولازالت مستمرة) بمبلغ 15,606,058 ريال.