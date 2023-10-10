شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الخليج الأهلية»: تجديد عقد لتقديم خدمات التأمين الصحي مع «الرشيد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، عن استلام تعميد مجموعة الرشيد لتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية وذلك اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن قيمة العقد تتجاوز 5 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2022م.

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-03-30 الموافق 2023-10-15.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي مجموعة الرشيد وأفراد عائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 15 أكتوبر 2023م

وبحسب الشركة فإن من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2023م و 2024م لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.