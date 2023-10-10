شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ غدا الأربعاء، من الساعة 1 صباحا، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وأضافت الشركة في بيان على «تداول»: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.

وكانت الشركة قد دعت في 21 سبتمبر الماضي، المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 15/10/2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).