شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي: توزيع الكهرباء للعراق في نهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، عن بدء توزيع الكهرباء للعراق في نهاية 2024.

وقال الإبراهيم في تصريحات خاصة لـ«اليوم»: إن الهيئة أنشأت منصة لتسهيل عملية تجارة الطاقة مع العراق، فضلا عن وجود فرص للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الهدف من المنصة تبادل أفضل العروض والطلب على الكهرباء بين دول مجلس التعاون والعراق، وتسهيل عملية التبادل بمنظومة موحدة.

وأشار إلى أن بيع الفائض سيتم من خلال الدول التي لديها فائض بعد أن تضع عرضا للبيع على المنصة، تشاهده الدول، وتبرم الصفقات على تلك المنصة.

ولفت إلى أن التسعيرة تخضع للعرض والطلب، فيما تعتمد على تسعيرات الدول التي تضع العروض على المنصة.