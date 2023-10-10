شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين بالسعودية على «الأطعمة والمشروبات» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 7 أكتوبرالحالي، بقيمة عمليات بلغت 2.004 مليار ريال، منخفضة بنسبة 12.3%، مسجلا 45.573 مليون عملية بانخفاض 0.3 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.751 مليار ريال بانخفاض 3.1%، وبعدد عمليات 54.388 مليون عملية بزيادة 4.2%.

السلع والخدمات المتنوعة

أشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.423 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 830.467 مليون ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة الخامسة مسجلًا 791.269 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع النقل بقيمة عمليات بلغت نحو 692.420 مليون ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع الملابس والأحذية سابعا بقيمة عمليات بلغت 659.424 مليون ريال.

وأوضحت النشرة أن قطاع مواد التشييد والبناء جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 354.292 مليون ريال، تلاه قطاع المجوهرات بقيمة عمليات بلغت 338.654 مليون ريال.

وأفادت النشرة بأن قطاع الترفيه والثقافة جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 307.118 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 290.465 مليون ريال.



12.14 مليار ريال مبيعات نقاط البيع

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 7 أكتوبر الحالي نحو 12.145 مليار ريال، مقابل 13.624 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بتراجع 10.9%، فيما بلغ عدد العمليات 189.423 مليون عملية، مقابل 191.142 مليون عملية، بانخفاض 0.9%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 4.035 مليار ريال بانخفاض قدره 9.1%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.718 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 631.582 مليون ريال، منخفضة بنسبة 8.4%، بينما بلغ عدد العمليات 8.164 مليون عملية بزيادة قدرها 1.4%.

ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 468.463 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 460.207 مليون ريال.

وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 350.887 مليون ريال، بانخفاض 12.1 % على أساس أسبوعي.