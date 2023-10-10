شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض أرباح «سامسونغ» 80% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن تنخفض أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 80% تقريباً، في الربع الثالث، وفقاً لتوقعات المحللين، حيث يستمر أكبر قطاع يحرك الأرباح في الشركة، أشباه الموصلات، في التعرض للضغوط. وستصدر شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة توجيهات للأرباح، الأربعاء. ويتوقع المحللون الذين استطلعت منصة «إل إس إي جي» آراءهم أرباحاً تشغيلية تبلغ 2.3 تريليون وون كوري (1.7 مليار دولار)، لربع سبتمبر/ أيلول، وهو انخفاض بنسبة 78.7% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 67.8 تريليون وون، بانخفاض قدره 11.6%.

و«سامسونغ» هي أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، وتستخدم في منتجات تتراوح من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الخوادم. وهي أيضاً أكبر مشغل للهواتف الذكية في العالم.

ومن المتوقع أن تسجل أعمال أشباه الموصلات التابعة لشركة «سامسونغ»، والتي عادة ما تكون البقرة الحلوب للشركة، خسارة تزيد على 3 تريليون وون في الربع الثالث، وفقاً لتوقعات المحللين، حيث لا تزال تواجه رياحاً معاكسة. (وكالات)