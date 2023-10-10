شكرا لقرائتكم خبر عن «إكس بينغ» توقف مسؤول سلاسل التوريد بعد تحقيقات فساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة صناعة السيارات الصينية «إكس بينغ»، الثلاثاء، إنها أوقفت لي فنغ، نائب رئيسها المسؤول عن سلاسل التوريد، عن العمل بعد تحقيقات بالفساد. وأوضح متحدث باسم الشركة لـ «سي إن بي سي»: «لدى إكس بينغ موقف صارم ضد أنشطة الفساد، ونحن يقظون في تحديد وتصحيح أي حالات تتعلق بالفساد على الفور». وأضاف: «نود أن نوضح أن إجراءاتنا الداخلية الأخيرة لمكافحة الفساد التي نفذتها الشركة هي جزء من التزامنا المستمر بتعزيز السلوك الأخلاقي والنزاهة، وأن هذا الحادث كان له تأثير محدود ولن يعطل أعمالنا أو عمليات الإنتاج لدينا». (وكالات)