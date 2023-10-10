شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تنظم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة دبي، ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين، ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة 2023، حتى 13 أكتوبر الجاري. وتركز الفعالية على دور مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الحياد المناخي وعلى الفرص الناشئة من التحول باتجاه الطاقة النظيفة.

وشارك في الجلسة النقاشية في الحوار كل من يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والدكتورة ياسمينا لوك، الرئيس التنفيذي لمعهد SEE، ومنعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك المؤسس لشركة «ستستينيبل سكوير».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكّل حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع الخاص ودعم الشركات في تسريع انتقالها إلى الحياد المناخي. وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، يحرص مركز أخلاقيات الأعمال على مساعدة أعضاء الغرفة في مواكبة أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال مبادرات تشمل أسبوع الاستدامة، وبرنامج علامة الغرفة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري الجديد».

وشهدت الفعالية إطلاق مركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري، لمساعدة الشركات العاملة في دبي على تطوير وعرض أفكارها وتوصياتها المتعلقة بسياسات وتشريعات الاقتصاد الدائري وستتولى لجنة من خبراء الاقتصاد الدائري، يمثلون الهيئات والإدارات الحكومية المعنية، والهيئات الاقتصادية والمهنية والأوساط الأكاديمية، مراجعة تطوير المقترحات وتقديمها إلى الهيئات الحكومية المعنية لدراستها واعتمادها.