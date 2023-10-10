شكرا لقرائتكم خبر عن رهن أرض بـ 500 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء، تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 970.85 مليون درهم منها 11 رهونات أراض بقيمة 529.79 مليون درهم، و109 رهون فلل وشقق بقيمة 441.06 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 499.87 مليون درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 169 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 60.23 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18.24 مليون درهم، وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 114.19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة الرأس، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 38.17 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 26.43 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 67.26 مليون درهم.

الهبات شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 362.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 248.85 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.