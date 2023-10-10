شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الثلاثاء الموافق 10-10-2023 عدد من الاخبار الاقتصادية المحلية والدولية الهامة ومنها ، البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8%، و الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

البنك المركزى: معدل نمو الشمول المالى خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ 160.8%

أكد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى شريف لقمان أن الشمول المالي والادخار والثقافة المالية تعد عوامل رئيسية تلعب دورًا فاعلًا في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء.

الإسكان: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18000جنيه

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ مسجلاً 18 ألف جنيه وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب بالبلاد خلال الساعات القليلة الماضية ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار.

40 مليار جنيه دعم قدمته الدولة لتنشيط الصادرات فى 10 سنوات

أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، موزعا وفقا للأعوام المالية على الترتيب وفقا لما يلي:

الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور

تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل اسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

جهاز مدينة المنيا الجديدة يستقبل مجموعة عمل من معاوني رؤساء الأجهزة

استقبل المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن لاستكمال المتابعة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار مسيرة جهود وزارة الإسكان في تبادل الخبرات بين القيادات الشابة من معاوني رؤساء أجهزة المدن، تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

صندوق النقد الدولى: من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمى

ذكر صندوق النقد الدولى، أنه من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمى مع بطء وتفاوت تعافى الاقتصادات من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك رغم النمو الاقتصادى التالى لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز فى خفض التضخم من الذروة التى بلغها العام الماضى.

أسعار النفط تسجل 87.97 دولار لخام برنت و86.22 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 87.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.22 دولار للبرميل.

الحرف اليدوية: 60 حرفة تشارك فى النسخة الحالية من معرض تراثنا

قال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن النسخة الخامسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، فرصة رائعة لعرض وتسويق الحرف اليدوية المصرية والمنتجات التراثية لأعضاء الغرفة، مشيراً علي تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض المختلفة، وكانت من بينها أجنحة ست دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس.