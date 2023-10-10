شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إيتيدا" يفتتح النسخة 12 من الملتقى التوظيفى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فعاليات النسخة الثانية عشرة من الملتقى التوظيفي عبر الإنترنت، والذي تنظمه الهيئة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة أكثر من 49 شركة محلية وعالمية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وقال الظاهر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ينمو بقوة في السنوات الأخيرة ويحقق معدلات نمو تتخطى 16%، مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يتمتع بسوق كبير وواعد وقادر على خلق العديد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك بفضل وجود قاعدة صلبة من المهارات الرقمية والتقنية واللغوية ويتمتع بوفرة في الكوادر الشابة المتخصصة.

وأشار الظاهر إلى أن الهيئة ستقوم بتنظيم المزيد من الفاعليات لتشبيك الكوادر المؤهلة من الخريجين والباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع الشركات العاملة بالقطاع، وأضاف أن الهيئة تقدم برامج تدريبية متنوعة تستهدف بناء قدرات العنصر البشري وتعزيز مهاراته حيث أكد على ضرورة أن يواصل الشباب تنمية مهاراته والاستثمار في تطوير قدراته اللغوية والتقنية والشخصية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

ويُوفر الملتقى أكثر من 950 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نظام بيئي مفتوح شامل يوفر مجموعة واسعة من العمل والتطوير المهني حتى يتمكن المتقدمون من التفاعل مع المنظمات حول فرص العمل المتاحة.

وتتضمن فعاليات ملتقى التوظيف إجراء مقابلات العمل الفورية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تساهم في التعرف على أحدث اتجاهات سوق العمل والوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، وأيضًا جلسات حول التكنولوجيا المهنية والتطوير الوظيفي.