شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استصلاح بئرين نفطيتين في كركوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، استصلاح بئرين نفطيتين في محافظة كركوك لصالح شركة نفط الشمال.

وقالت الوزارة في بيان حصل «الخليج الاقتصادي» على نسخة منه: «إن الطواقم الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت استصلاح بئرين نفطيتين في حقلي خباز وجمبور النفطيين».

وأوضحت، أن «بئر خباز 43 تم استصلاحها باستخدام جهاز الحفر IDC 206، وهي البئر الأولى التي تنجزها الشركة ضمن مشروع استصلاح تسع آبار لصالح شركة نفط الشمال في حقل خباز النفطي».

وأضافت أن «طواقم الوزارة أنجزت استصلاح بئر جمبور 75 باستخدام جهاز الحفر IDC 209 لصالح شركة نفط الشمال أيضاً، ضمن مشروع استصلاح 4 آبار في حقل جمبور الشمالي».

وشددت الوزارة على، أن «عمليات الاستصلاح تتم للآبار النفطية التي تم حفرها سابقاً، بهدف تفعيل الطبقات المنتجة للنفط وتغيير مناطق الإنتاج أو الإنتاج من عدة طبقات واستبدال المضخات القديمة والعاطلة بأخرى جديدة ذات كفاءة عالية لزيادة الإنتاج في الآبار النفطية».