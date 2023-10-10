شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش بدعم من تراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث قامت وول ستريت بتقييم المخاطر الجيوسياسية للصراع الطويل في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6%. وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 ما يقرب من 1%، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.12%.

وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس إلى 4.649%، مع تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط الصراع. وتعكس هذه التحركات رد الفعل الأول لسوق السندات على الصراع في الشرق الأوسط، بعد عطلة يوم كولومبوس.

وأعطى الانخفاض في العائدات دفعة للأسهم، حيث لا تزال وول ستريت تشعر بالقلق إزاء الارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدة. وقد يتطلع المستثمرون أيضاً إلى ما هو أبعد من المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مدعومين بتقرير وظائف سبتمبر الأقوى من المتوقع الجمعة والتفاؤل قبل سلسلة كبيرة من أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركة «بيبسي كو» بنحو 1.4%، بعد أن أعلنت شركة المشروبات والوجبات الخفيفة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث ورفعت توقعات أرباحها. واصلت العديد من أسماء الطاقة والصناعة صعودها إلى المنطقة الخضراء الثلاثاء، مع تداول أسهم Enphase Energy وGenerac Holdings فوق 5%. (وكالات)