شكرا لقرائتكم خبر عن روائح العطر والعود والمسك تفوح في أرجاء «إكسبو الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل «معرض الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، زخم فعالياته الممتدة حتى 14 أكتوبر الجاري، وسط إقبال متزايد من الزائرين وعشاق العطر والعود والمسك على أجنحته المحلية والعربية والدولية التي تعرض أحدث ابتكارات العطور وأندر أنواع العود عالمياً.

ويشارك في المعرض 500 علامة تجارية محلية وعالمية تستقطب روادها من خلال إبراز منتجات تعرض لأول مرة، وخلطات روائح اختار العارضون الكشف عنها عبر مشاركتهم في الحدث الذي يشهد حضور خبراء ومتخصصين في هذه الصناعة على مستوى المنطقة.

عروض حصرية

وأكد سلطان شطاف، المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، أن العلامات التجارية المشاركة في المعرض حرصت على إبراز تشكيلة واسعة من العروض الحصرية، والمنتجات الجديدة التي تقدم لأول مرة في هذه المناسبة، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت فيه صناعة العطور والعود في الإمارات والمنطقة، ما زاد من نسبة المبيعات المتوقعة لدى عدد كبير من الأجنحة المشاركة، وحقق عوائد مميزة لرواد الأعمال الشباب، وشكّل قيمة مضافة للمشاركة في المعرض بالنسبة إلى كثير من العلامات التجارية المحلية والعربية والدولية الموجودة في هذا الحدث.

أحدث ابتكارات العطور

وأوضح عارضون أن الحدث يشكل مناسبة مهمة للكشف عن منتجات من العطور وخلطات العود والمسك لأول مرة أمام شريحة واسعة من الزائرين. وقال نصير الشياب، مدير جناح «أطياب الشيخ للعطور»، إن تقديم تشكيلة واسعة من ابتكارات العطور في معرض يجمع شريحة واسعة من الزائرين، يشكل قيمة أكبر للعلامة التجارية، ويتيح عائداً يعزز من المبيعات المتوقعة خلال العام.

مشاركة نوعية

من جانبه أشار سامي آل طالب، من خبراء خلطات العطور في السعودية، إلى أن المعرض يقدم صورة للمنتجات الخليجية المتطورة والحديثة التي تكشف عن ابتكارات العارضين، ورؤيتهم لما يحتاج إليه عشاق هذه المنتجات من جودة، وسط أسعار ملائمة وحصرية، وحضور أسماء مهمة في المنطقة للمشاركة بأجنحة ذات تصميم أنيق وجاذب، فيما أكد وائل أبي فرج، مدير جناح «عبدالصمد القرشي»، أن الشركة اختارت بمناسبة المشاركة بمعرض الإمارات للعطور والعود الكشف عن تشكيلة واسعة من خلطات المسك التي تشهد إقبالاً من الزائرين منذ اليوم الأول للمعرض، وهي تشكيلة تتميز بالجودة والثبات والتصميم والسعر الملائم.

واعتبر رائد الطراونة، مدير جناح «العربية للعود»، المشاركة في المعرض مناسبة قيمة للكشف عن منتجات حديثة وتصاميم جاذبة أمام حضور جماهيري نوعي يستطيع تمييز الجودة ويبحث دوماً عن الأفضل في هذه الصناعة التي تنمو بسرعة في منطقتنا الخليجية، بفضل التركيز على المنتجات المتنوعة والمتجددة باستمرار.