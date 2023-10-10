شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت منهم؟.. 75% في الإمارات يفضلون السفر فرادى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت أحدث الأبحاث أن المقيمين في الإمارات يعيدون تعريف مفهوم «المسافر العصري»، بشكل مختلف؛ حيث من المتوقع أن يشهد عام 2024 تطورات ملموسة في مجال السفر. وتنسجم هذه الأبحاث مع ما نشره «هيلتون كوم» حول تقريره لتوجهات السفر عام 2024، وما يتضمنه حول اتجاهات وسلوكات المسافرين في عدد من الأسواق المهمة، بما فيها الإمارات؛ حيث يسلط الضوء على التغييرات والتطورات التي طرأت على المسافر الإماراتي، مثل زيادة الرغبة في السفر الفردي، والسعي بشكل أكبر إلى السفر بشكل عفوي من دون تخطيط، والتركيز على الصحة.

يبرز السفر المنفرد توجهاً يحظى بإقبال كبير في الدراسة التي أجريت في الإمارات؛ حيث أوضح 75% من المشاركين أنهم سافروا في رحلة فردية، خلال العام الماضي، بينما يفكر 61% في السفر بشكل فردي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

دوافع السفر

وأوضح 61% من بين الذي سافروا بشكل فردي أو يخططون لذلك بأن الرغبة في الاسترخاء والوحدة هي الدافع الأساسي لرحلتهم، بينما 40% منهم يجدون بأن اكتشاف الذات هو دافع للرحلة، فيما وجد 38% بأن التركيز على الرفاهية والاستمتاع الفردي هي أحد دوافع السفر.

وبحسب البيانات المستمدة من موقع «هيلتون كوم»، والتي توضح زيادة البحث عن السفر الفردي في الموقع بنسبة 10% في الإمارات، مقارنة مع العام الماضي 2022. ومن أبرز الوجهات التي بحث عنها المسافرون الفرديون، دبي ورأس الخيمة وأبوظبي ولندن وإسطنبول.

وفيما يخص المرافق والخدمات، كانت تفضيلات المسافرين هي الإفطار المجاني، وردهات رجال الأعمال، والقرب من الشاطئ.

ويصاحب تفضيل المسافرين المنفردين للمناطق الهادئة والابتعاد عن روتين الحياة اليومية، رغبة واضحة في البقاء على اتصال فعّال بالإنترنت؛ حيث أوضح 54% من المسافرين في الإمارات بأنهم يرغبون بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمرة واحدة على الأقل يومياً خلال السفر. ومن بين الخدمات والمرافق في الغرف، يحتل البحث عن اتصال قوي بشبكة ال«واي فاي» المرتبة الأولى من بين أهم الخدمات والمرافق، التي يبحث عنها المسافرون بنسبة 64%.

وتشير البيانات أيضاً إلى تزايد الإقبال على إجازات العمل؛ حيث يحجز العديد من المسافرين رحلات تدعم الدمج بين العمل والمتعة. وارتفع استخدام الضيوف لاتصال الإنترنت في فنادق هيلتون بنسبة 23%، منذ عام 2022، في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عفوية وتجدد

وقدّم تقرير هيلتون الجديد عدداً من مواصفات الجيل الجديد من المسافرين؛ إذ بات المسافرون يتطلعون إلى التشويق والتجديد في سفرهم. وقال 85% من المشاركين إنهم يتطلعون إلى زيارة أماكن لم يروها من قبل عند إجراء الحجوزات للسفر في إجازة، مؤكدين تنوع الاهتمامات وحب الاستطلاع لدى المقيمين في الإمارات. كما أعطى نحو ثلث المشاركين (28%) الأولوية للتجارب التي يضعونها على قائمة أحلامهم وتلك التي يعيشونها مرة في العمر عند اختيار وجهة السفر، وأكدوا أهمية تصميم التجارب الفريدة لذكريات خالدة تنسجم مع التطلعات الشخصية لكل مسافر.

كما كشف أكثر من نصف المسافرين عن رغبتهم بالعفوية وعدم التخطيط عند السفر وحب الاستكشاف؛ حيث يفضل 55% منهم التخطيط لرحلتهم قبل شهر أو أقل من موعد الرحلة. ويشير هذا التوجه القائم على رغبة المغامرة إلى تزايد الإقبال على الخطط العفوية المدعومة بازدياد المرونة والحرية.

ويظهر تأثير منصات التواصل الاجتماعي والثقافة العامة واضحاً على رسم رؤية المسافرين تجاه السفر في إجازة؛ حيث قال 79% من المشاركين في الإمارات إنهم حجزوا عطلتهم بناءً على التوجهات في منصات التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والكتب وغيرها، ما يعني وجود رابط بين الأثر الذي يحققه التسويق الرقمي والمؤثرون، والجهود الملموسة لتحقيق تجارب جديدة ومشوقة في السفر.

صحة واستدامة

وما زال الاهتمام بالعافية والصحة الشمولية، والالتزام تجاه الاستدامة من أبرز التوجهات لدى الجيل الجديد من المسافرين في الإمارات، مدفوعين بالوعي الجمعي العالمي بالعديد من عوامل الصحة والسلامة الشخصية والبيئية؛ حيث أوضح 93% تقريباً من المشاركين بأن الشهادات البيئية (مثل تصنيف موقع تريب أدفايزر وجرين كي جلوبال) تعد مهمة جداً أو مهمة نوعاً ما بالنسبة لهم عند حجز الإجازة، ما يسلط الضوء على تزايد الوعي البيئي أثناء التخطيط للسفر.

كما تلعب خيارات الطعام دوراً مهماً في تجربة المسافرين؛ حيث يفضل 42% من المشاركين تناول الطعام في الغرفة كل يوم أو كل مساء أثناء العطلة، بينما قال 38% منهم إنهم يطلبون ذلك بشكل مستمر. وفيما تشير تلك الأرقام إلى تفضيل الراحة والسهولة، فهي تشير كذلك إلى ازدياد الشعور بالمسؤولية؛ إذ يفكر نحو نصف المشاركين من الإمارات (48%) بموضوع هدر الطعام دائماً أو في الأغلب أثناء سفرهم، فيما تعطي الأغلبية (31%) الأولوية للخيارات الصحية عند اختيار مكان لتناول الطعام، ويفضل 41% تناول الأطباق المعدة من المكونات المحلية. وبعد نجاح مبادرة هيلتون الرائدة بعنوان «رمضان الأخضر» في الإمارات، كان من المثير للاهتمام ملاحظة ارتفاع مستوى الوعي حول خيارات المسافرين لتناول الطعام.