شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند» تحصد جوائز ALB للتميز القانوني في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إي آند»، فوزَ فريقِ الشؤون القانونية والامتثال الخاص بالمجموعة بجائزتي «أفضل فريق قانوني تابع لشركة في الشرق الأوسط» و«أفضل فريق قانوني تابع لشركة في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات» لعام 2023 ضمن جوائز ALB Middle East Law Awards-، والتي تمنحها مؤسسة تومسون رويترز العالمية.

وقاد فريق الشؤون القانونية والامتثال في «إي آند» بنجاحٍ تحوُّلَ «إي آند» إلى مجموعة رائدة عالمياً في الاستثمار والتكنولوجيا، ونجح في تنظيم عملية التحول من الناحية القانونية، عبر تعزيز التعاون والتزامه بتحقيق التواصل الفعّال.

ولفتت احترافية الفريق القانوني في «إي آند» نظر تومسون رويترز العالمية، واستحقت تكريمها بجوائز ALB للتميز القانوني في الشرق الأوسط، والتي تمنحها المؤسسة سنوياً لأفضل فريق قانوني من حيث الأداء والممارسات القانونية والمهنية؛ إذ تسلِّط الجائزة الضوء على الإنجازات الاستثنائية للفرق القانونية والمحامين داخل المؤسسات الخاصة بالمنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت بروك ليندسي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في «إي آند»: «قاد فريقنا العديد من المعاملات عالية الأهمية والقيمة، وحظي بعضها باهتمام كبير على مستوى التشريعات القانونية عالمياً. وتعكس هذه الجائزة قدرات فريقنا على التعامل مع الإجراءات القانونية وتجاوز التحديات وتحقيق النتائج المبهرة والتي تؤثر إيجابياً في رحلة تحول «إي آند». ويمثل هذا الإنجاز التزامنا المتواصل بتحقيق الابتكار والتميز، كما أنني أعتز بأن أكون جزءاً من هذا الفريق المتميز وأتطلع إلى المزيد من النجاحات والنمو المستقبلي».

وحقق فريق الشؤون القانونية والامتثال في «إي آند» تميزاً واضحاً خلال صفقة الاستحواذ على حصة في شركة فودافون، والاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة PPF للاتصالات، وصفقة الاستحواذ على تطبيق كريم، بما في ذلك تحقيق نتائج ملموسة في خفض المخاطر القانونية ل «إي آند»، إلى جانب توحيد مراكز البيانات التابعة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسع شراكة «إي آند» مع موني جرام العالمية، فضلاً عن دوره في المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية والتحول الرقمي للمجموعة.

وقام الفريق بدور فعَّال في تقديم المشورة القانونية والتنظيمية خلال مشروع الميتافيرس e& universe، إضافة إلى صفقة استحواذها وأبوظبي القابضة ADQ على حصة أغلبية في منصة STARZPLAY، والاستثمار في منصة WIO، لتساند الرؤية القانونية دوماً خطوات «إي آند» الاستراتيجية للتوسع وتقديم خدمات رقمية وترفيهية عالية الجودة.