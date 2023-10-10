شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023.





إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والمهندس للتأمين، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجلاكسو سميثكلاين.





البورصة تربح 24 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.35%، والعرب على 9.76%، واستحوذت المؤسسات على 38.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 373.5 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 257.4 مليون جنيه، 260.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 19724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 23654 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 49.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.759 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.90%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 12.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.57%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 355.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.86%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.50%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.34%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 62.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 37.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 15.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.85%.