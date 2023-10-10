شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية بمراكش بين موظفي صندوق النقد والبنك الدولي.. من الفائز؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش، أقيمت مباراة ودية لكرة القدم مساء الأحد في الملعب الكبير، بحضور 2600 طفل من مدارس إقليم الحوز، بحسب موقع «هسبريس».

وقبل انطلاق صافرة الحكم، تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا «زلزال الحوز»، في إطار الافتتاح المسبق للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ولمدة 30 دقيقة في كل شوط، تبارى لاعبون سابقون في المنتخب الوطني أبرزهم مروان الشماخ وجواد الزايري، مع فريقين مختلطين تشكّلا من مسؤولين وموظفين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

ونُظم هذا الحدث الرمزي من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحضور مدرب «أسود الأطلس» وليد الركراكي وكبار المسؤولين المغاربة، خصوصاً وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الشباب والثقافة والاتصال محمد المهدي بنسعيد.

وانطلقت الاثنين، بمراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وذلك للمرة الأولي في القارة الإفريقية منذ نصف قرن.

وتركز الاجتماعات التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضواً في صندوق النقد والبنك الدوليين، على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.

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