شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات ريال.. الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر عن هيئة الإحصاء عن استمرار قطاع الأعمال بالسعودية في تحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021م و 2022م إذ ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ووفقًا لنتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022م، الصادر عن الهيئة ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع من 4,081 مليار ريال خلال العام 2021 ليصل إلى 5,070 مليار ريال خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 24 ، في حين بلغ إجمالى النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2,017 مليار ريال مرتفعًا بنسبة 16% عما كان عليه في العام 2021م.

413.3 مليار ريال تعويضات المشتغلين

بحسب التقرير ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال خلال العام الماضي.

ووفقا للنتائج النتائج شكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ما نسبته %29% من إجمالي إيرادات القطاع، يليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% وأنشطة التشييد بنسبة 7%، وأنشطة المال والتأمين بنسبة 5 % وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4% ،أما بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى شكلت مجتمعة ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال.

وتشير نتائج الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الايرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وبنظرة أكثر قرب على أداء الأنشطة الفرعية يلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 64%، يليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40 %، وأنشطة صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة %37% وذلك مقارنة بالعام 2021م.

النفقات التشغيلية

وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الاعمال 2,017 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما شكلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 41% من إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23%، وأنشطة التشييد بنسبة 7 %، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5%، وأنشطة المال والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4% لكل منهما وبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة شكلت مانسبته 15% من إجمالي النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال.

وبحسب نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022م ارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت نتائج الأنشطة الاقتصادية الفرعية إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74% يليها كل من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة ارتفاع بلغت 39% و57 % على التوالي.

ووفقا لنتائج الإحصاءات ارتفعت تعويضات المشتغلين خلال العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالعام 2021 م، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتصل إلى 413.3 مليار ريال.

وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الفرعية فقد ارتفعت تعويضات المشتغلين في أنشطة صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13%، ونشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12%، وأنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 7%.