شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش وتترقب محضر «الفيدرالي» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث قامت وول ستريت بتقييم المخاطر الجيوسياسية للصراع الطويل في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6%. وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز ما يقرب من 1%، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» لمركب بنسبة 1.2%.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» الأمريكي في سبتمبر / أيلول المقرر صدوره، اليوم الأربعاء.

وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس إلى 4.649%، مع تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط الصراع. وتعكس هذه التحركات رد الفعل الأول لسوق السندات على الصراع في الشرق الأوسط، بعد عطلة يوم كولومبوس.

وأعطى الانخفاض في العائدات دفعة للأسهم، حيث لا تزال وول ستريت تشعر بالقلق إزاء الارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدة.