شكرا لقرائتكم خبر غرفة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بمركز التدريب، أطلقت أولى الدورات التدريبية المجانية بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ضمن برنامج (مهارات) بمقر الغرفة بتبوك.

وأوضح أمين عام الغرفة المهندس ناظر الحكمي, أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 500 شاب وفتاة من المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص من أجل تمكينهم من رفع معدلات المشاركة والأداء والاستقرار الوظيفي والمهني.

وذكر أن هذه المرحلة تعد أولى مراحل البرنامج، الذي بدأ بدورة السلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير الآوشا تليها دورة إدارة الجودة حسب معايير المنظمة الدولية ISO ودورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP، داعيا جميع شباب وشابات المنطقة إلى التسجيل بهذه الدورات التي تقدم بالمجان وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.