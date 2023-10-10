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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وقعّت مذكرة تفاهم مع مركز الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز الاستفادة من تجارب إثبات المفاهيم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح. وتهدف المذكرة إلى تحديد إطار التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف المشاريع وتحقيق مخرجاتها بالتعاون مع الشركاء الآخرين ذوي العلاقة في إطار اختبار وتطوير التقنيات الناشئة وسياسات حوكمة تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وما تسهم الاتفاقية في تبادل الدروس المستفادة ودمج أفضل الممارسات من الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تجريب السياسات واقتراح الضوابط التي تعزز الاستفادة من تجارب إثبات المفاهيم في تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة محلياً ودوليا، والتقنيات ذات العلاقة بمستقبل النقل.

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