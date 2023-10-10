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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية ممثلا بذراعه الائتماني المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نظم بالتعاون مع المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في إسطنبول برنامجا لبناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، بمشاركة أكثر من 80 محاضرا.

ويهدف البرنامج لاستكشاف الدور المحوري وتبادل المعلومات وذكاء الأعمال والمساهمة في دعم قرارات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، على أهمية الرقمنة والأتمتة لتعزيز التنمية من خلال التجارة والاستثمار، مبينا أن البرنامج يسلط الضوء على الفرص التي تتيحها وفرة البيانات والتقدم التكنولوجي مع ضرورة بناء منصات قوية لتبادل المعلومات.

من جهته أوضح مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور وليد عبد الوهاب، أن هذا يأتي في إطار تعزيز تبادل المعرفة وتنمية القدرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في بناء وتمكين ذكاء الأعمال لاتخاذ قرارات التجارة والاستثمار.