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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم شارك خلال زيارته لجمهورية إستونيا، في اجتماع الطاولة المستديرة لقطاع الأعمال، الذي عقد بحضور مسؤولين من جهات حكومية من كلا البلدين وتنفيذيين من عدد من الشركات الإستونية.

وسلط الإبراهيم الضوء على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بين البلدين.

والتقى وزير الاقتصاد والتخطيط، على هامش زيارته لإستونيا، وزير الشؤون الاقتصادية وتقنية المعلومات في جمهورية إستونيا تيت ريسالو.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش مع وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي لشركة نورتال في منطقة الخليج تافي إيناستي، آخر التطورات في التحول الرقمي، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.