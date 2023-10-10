تحذير من رسائل احتيال تدعي وجود مبالغ استرداد لدى الزكاة والجمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من رسائل احتيال تدعي وجود مبالغ استرداد لدى الهيئة.

ودعت مكلفيها وعملاءها إلى عدم الاستجابة لأي رسائل ترد إليهم تدعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل نصية مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط الكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات.

وأكدت أن الهيئة لا تطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.

ودعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (X)(Zatca_Care) أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa)، مؤكدة أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

وشددت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من الاحتيال، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة إليهم قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحية للاحتيال.

طرق الاحتيال في الرسائل النصية:

تدعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى هيئة الزكاة.

تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.

تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة.

تطلب الدخول على روابط الكترونية لتقديم مزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات.

تأكيدات هيئة الزكاة:

لا تطلب الدخول على روابط في رسائلها.

لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية.

قنوات التواصل الرسمية: