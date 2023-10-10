أمير الشرقية يدشن منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق، بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام، مشيدا بجهود القائمين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مشيرا إلى أن جهودهم هي تجسيد لأمن الطاقة من خلال تواجدها باستمرار في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي ، والدول المشاركة في المشروع».

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي، المهندس يعقوب الكيومي، أن مشروع الربط مع العراق يحقق أحد أهداف الهيئة في التوسع لفتح آفاق السوق الخليجية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وستمكن المنصة الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بينها».

وأكد الكيومي أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة يعتبر بمثابة نظام دقيق لإدارة السوق الكهربائية، ومن أجله ستقوم الهيئة باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في ربطها مع جمهورية العراق الشقيقة.

وكشف الكيومي بأن الهيئة حالياً تقوم بتنفيذ 3 مشاريع لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي، هي: توسعة الربط مع دولة الكويت، والتوسعة مع دولة الإمارات ، والربط المباشر مع سلطنة عمان، كما عملت الهيئة على دراسة إمكانية توسيع شبكتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة ربط شبكتها مع الشبكات الكهربائية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الاحتفال بتدشين مشروع الربط مع جمهورية العراق، يعد خطوة واعدة نحو الوصول إلى شبكات دولية أخرى»، وأوضح إن وجود هيئة الربط بالمنطقة الشرقية بجوار كبرى شركات الطاقة، يؤكد قيمة دور الهيئة ويعزز قدرتها في قراءة اتجاهات مستقبل الطاقة وتقدير الاحتياجات الفعلية من واقع المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها.