3.4 مليارات لمستفيدي حساب المواطن في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن 3.4 مليارات ريال، أمس، مخصص دعم أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين، 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه 178 مليار ريال، منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالا.

وبين أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

وأكد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم، باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، والذي تنتهي بدفعة ديسمبر 2023، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة ابتداء من دفعة أكتوبر الجاري، والتي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من 6 أشخاص: (رب الأسرة، وتابعان أكبر من 18 عاما، و3 تابعين أصغر من 18 عاما)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مضيفا بأن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي وذلك حسب التوجيه الكريم، وسيستمر حتى دفعة ديسمبر 2023، والذي يأتي امتدادا للدعم الإضافي الذي بدأ في يوليو 2022.

وأشار الهاجري إلى أن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف بين الأسر، بناء على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها، ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa.

دعم أكتوبر 2023