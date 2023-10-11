شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والمهندس للتأمين، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجلاكسو سميثكلاين.

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.35%، والعرب على 9.76%، واستحوذت المؤسسات على 38.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 373.5 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 257.4 مليون جنيه، 260.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 19724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 23654 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 700 ألف سهم، 195 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 100 ألف سهم، 616.4 ألف سهم، 58 ألف سهم، 429.9 ألف سهم، 26015 سهم، 300 ألف سهم، 77 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأيه كابيتال القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5 آلاف سهم، 80.5 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، 219.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 13826 سهم.