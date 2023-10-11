شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.7%، يليه قطاعا العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، 2.4%، على التوالي، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%.

وصعد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.1%، ثم قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.323 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.35%، والعرب على 9.76%، واستحوذت المؤسسات على 38.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 373.5 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 257.4 مليون جنيه، 260.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 19724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 23654 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 8258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1402 نقطة.