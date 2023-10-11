شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى: توطين صناعة السيارات الكهربائية محليا يتسق مع رؤية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،أن هناك خطوات جادة لتوطين صناعة السيارات التقليدية والكهربائية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطين الصناعة محليا، وبالتالي خفض فاتورة الواردات بشكل كبير.

أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن شركة النصر للسيارات لديها خطة جيدة ؛لتصنيع السيارات بمكون محلى لا يقل عن 45% ،ويزيد تدريجيا خلال السنوات المقبلة لحين التمكن من بناء بمشاركة شركة عالمية فى مصر لتصنيع السيارات بالكامل داخل مصر، مما يمثل نقلة هامة للصناعة الوطنية ، موضحا أن هذا الأمر سيساهم فى تحقيق صادرات سيارات مناسبة للسوق الأفريقى والأوروبى وغيره بناء على الاتفاقيات التجارية المصرية.

وأشار الفقى أن الدكتور مهندس خالد محمد شديد ،رئيس مجلس إدارة شركة النصرللسيارات، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية عرض رؤية واضحة نحو تصنيع سيارة مصرية تقليدية وكهربائية بالشراكة مع شركات عالمية خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة مؤخرا، وهى رؤية تتسق مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسى لتوطين الصناعة.

وثمن رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية جهود الحكومة نحو خض فاتورة الواردات والسعى نحو تصنيع اكثر من 150 منتجا يتم استيراده في شركات محلية مما يساهم في خفض فاتورة الواردات بنحو 40 مليار دولار سنويا حال تصنيعها محليا..